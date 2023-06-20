Осужденному на пожизненное добавят статусности

Новое уголовное дело возбуждено в Коми в отношении Юрия Пичугина, на днях приговоренного к пожизненному заключению за преступления, совершенные в составе созданной и управляемой им на протяжении двух десятков лет организованной преступной группировки. На этот раз лидеру ОПГ инкриминируют занятие высшего положения в криминальной иерархии.

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Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС Юрий Пичугин

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Следственное управление СКР по Республике Коми на основании материалов, представленных региональными МВД, УФСБ и УФСИН, возбудило новое уголовное дело в отношении Юрия Пичугина — основателя и лидера крупнейшей в республике ОПГ, на счету у которой множество убийств и других особо тяжких преступлений. На этот раз ему инкриминируют ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

57-летний Юрий Пичугин, имеющий, по данным правоохранителей, статус вора в законе, был несколько раз судим. Именно в местах лишения свободы он и был «коронован».

«Такой ранг в преступной среде позволял ему давать указания нижестоящим в криминальной иерархии лицам и пользоваться правом на организационно-распорядительные функции в различных направлениях деятельности криминальных структур в РФ и обеспечения их существования»,— сказали «Ъ» источники, близкие к следствию.

18 февраля 2017 года Юрий Пичугин и несколько других участников банды, названной по его фамилии, были задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 и ст. 222 УК РФ (организованное преступное сообщество и незаконный оборот оружия), и взяты под стражу.

По данным правоохранительных органов, находясь в СИЗО, Юрий Пичугин назначил на нижестоящий уровень преступной иерархии в качестве «положенца» Гейдара Абдурагимова, делегировав ему организационно-распорядительные, нормативно-регулирующие и дисциплинарные функции в сфере преступной деятельности в Коми.

«Основатель пичугинской ОПГ вплоть до настоящего времени, вот уже шесть лет, занимает высшее положение в преступной иерархии, пропагандируя криминальную субкультуру»,— уточнили «Ъ» источники в правоохранительных органах.

В рамках нового расследования Юрию Пичугину вменяют в вину «преступные действия, направленные на формирование у населения мнения о его принадлежности к криминальной среде, особом доминирующем положении в преступной иерархии, позволяющем вмешиваться в правоотношения». В качестве мотива ему инкриминируют «извлечение выгоды», что, в свою очередь, по оценкам силовых структур региона, создает угрозу общественной безопасности России.

Напомним, как сообщал «Ъ», на днях Верховный суд Республики Коми на основании обвинительного вердикта присяжных за серию особо тяжких преступлений назначил Юрию Пичугину наказание в виде пожизненного лишения свободы. Статья, по которой предъявлено новое обвинение, предусматривает до 15 лет колонии.

Дарья Шучалина, Сыктывкар