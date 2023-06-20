Материально обеспеченным лучше всего подходит Сингапур

Регионом, в котором услуги и товары являются самыми дорогими, уже четвертый год подряд остается Азия, отмечается в ежегодном рейтинге городов мира по стоимости товаров и услуг для богатых людей, составляемом банком Julius Baer. В этот раз городом с самыми дорогими товарами и услугами стал — впервые — Сингапур, который обогнал прошлогоднего лидера — Шанхай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В ежегодном рейтинге швейцарского банка Julius Baer под названием Global Wealth and Lifestyle Сингапур впервые стал самым дорогим городом мира — первым по стоимости товаров и услуг для обеспеченных людей. Город, который отличается политической стабильностью и удобным налоговым климатом, одним из первых в Азии значительно ослабил пандемийные ограничения и получил новый приток средств, в том числе от обеспеченных людей.

Рейтинг учитывает стоимость корзины из 12 потребительских товаров премиум-класса и 8 услуг, которая отражает траты состоятельных лиц. Стоимость товаров и услуг подсчитывается и сравнивается в американских долларах. Среди этих товаров дорогие ювелирные изделия, автомобили, вина, виски, часы, женские сумочки и мужские костюмы, а в числе услуг — обучение в частной школе, получение степени MBA, перелет в бизнес-классе, страхование здоровья и т. п. В рейтинг входят 25 городов мира.

Как отмечают авторы рейтинга, азиатские города в целом остаются самыми дорогими по сравнению с городами других регионов. Однако у Сингапура тенденция подорожания услуг и товаров оказалась наиболее заметной: за год этот город переместился сразу с 5-го на 1-е место. В Cингапуре крайне высок спрос на жилую недвижимость, а стоимость автомобилей и страхования здоровья выше на 133% и 109% соответственно, чем в среднем по миру.

В топ-10 рейтинга также вошли Шанхай, отодвинутый Сингапуром с 1-го места, Гонконг, Лондон, Нью-Йорк, Монако, Дубай, Тайбэй, Сан-Паулу и Майами. Последним в рейтинге стоит южноафриканский Йоханнесбург. В целом, как отмечают в Julius Baer, за последние 12 месяцев отчетливо наблюдается тенденция роста цен и, соответственно, стоимости жизни.

Средняя стоимость входящих в корзину товаров и услуг выросла за год на 6% в американских долларах и на 13% в национальных валютах.

За этим стоит высокая глобальная инфляция, в частности, за прошедший период стали более дорогими сырье, электроэнергия, топливо, подбор персонала. И, как отмечают авторы рейтинга, значительно вырос потребительский спрос, который сдерживался и накапливался на протяжении нескольких лет пандемии. Больше всего за последний год вырос спрос и соответственно подорожали вина (на 17,23%), виски (16,15%), а также аренда номеров в отелях (15,25%), перелеты бизнес-классом (10,13%) и автомобили (9,26%). В то же время за год подешевела жилая недвижимость — на 5,76% и велосипеды — на 1,84%. Велосипеды быстро дорожали в период пандемии, когда на них был ажиотажный спрос. Сейчас же спрос на них стабилизировался.

В рейтинге также проанализированы траты обеспеченных людей на определенные товары и услуги по регионам. При этом, как оказалось, за последний год во всех пяти регионах мира богатые тратили больше всего денег на посещение дорогих ресторанов. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе на это тратили средства 63% респондентов, в регионе Ближнего Востока — 74%, в Европе — 54%. На 2-м месте по объему трат в этих трех регионах — оплата гостиниц. В Латинской Америке в эту категорию расходов входит покупка смартфонов, а в Северной Америке — медицинское страхование. Кроме того, анализ предпочтений богатых людей в способах передвижения за последний год показал, что в Северной Америке и Европе такие лица предпочитают коммерческие авиаперелеты, а в остальных трех регионах — личные автомобили.

Алена Миклашевская