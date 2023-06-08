Жизнь в Москве подорожала из-за рубля

После четырех лет лидерства в рейтинге городов мира по стоимости проживания по версии ECA International Гонконг уступил первое место Нью-Йорку. В крупнейшем городе США жизнь подорожала сильнее из-за роста арендной платы и цен. Третье место в рейтинге, как и год назад, заняла Женева. А Москва вместе с сильным рублем взлетела с 62-го на 25-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Москвы, Красная площадь

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Москвы, Красная площадь

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Впервые за последние пять лет Гонконг уступил первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов мира. Лидером по итогам 2022 года стал Нью-Йорк, где цены на товары и стоимость аренды росли более быстрыми темпами, чем в Гонконге. Такие данные приводятся в ежегодном рейтинге городов мира по стоимости проживания, составляемом американской консалтинговой компанией ECA International.

«Стоимость товаров и услуг в Гонконге выросла до самых высоких значений за последние годы. Это показывает, что город не остался не затронутым волной инфляции, которую мы наблюдали по всему миру в прошлом году»,— поясняет директор ECA International по Азиатскому региону Ли Куэйн. Однако, отмечает эксперт, Гонконг все же опустился в рейтинге, поскольку «рост цен на товары повседневного спроса и услуги ограничивался падением стоимости аренды в городе».

Компания ECA International проводит исследование стоимости жизни в разных странах мира на протяжении 50 лет, а с 2005 года составляет ежегодный рейтинг городов с учетом стоимости в них товаров, услуг и аренды жилья. Рейтинг используют международные компании для расчета стоимости проживания сотрудников, работающих за рубежом. В рейтинг этого года вошли 207 городов в 120 странах и территориях мира. В сравнении учитываются данные за год с марта 2022-го по март 2023 года.

Авторы рейтинга отмечают сокращение числа азиатских городов в топ-10, а также снижение позиций всех японских и китайских городов. Как и в Гонконге, во многих азиатских городах снизилась стоимость аренды и темпы инфляции были чуть ниже по сравнению с городами в других регионах. Так, Йокогама переместилась с 17-го на 41-е место, Тайбэй — с 20-го на 31-е и т. д. Исключение из этой тенденции составляют лишь Сингапур, Сеул и Янгон, где аренда дорожала в условиях недостаточного предложения на рынке аренды жилья.

Американские города, которые в предыдущие годы лишь немного уступали азиатским в стоимости проживания, в этом году подвинулись в рейтинге вверх из-за укрепления доллара и роста инфляции.

В топ-10 самых дорогих для проживания городов мира наряду с Нью-Йорком вошел Сан-Франциско, который в прошлом году занимал 11-е место. Кроме них и Гонконга в топ-10 вошли Женева и Лондон, сохранившие с прошлого года 3-е и 4-е места соответственно, Сингапур, поднявшийся с 13-го на 5-е место, Цюрих (поднялся с 7-го на 6-е место), Тель-Авив (опустился с 6-го на 8-е), Сеул (поднялся с 10-го на 9-е) и Токио (опустился с 5-го на 10-е).

В Европе, как отмечают авторы рейтинга, картина неоднородная. Больше половины европейских городов, вошедших в рейтинг, поднялись за год из-за роста инфляции. Исключениями стали Париж, где инфляция была ниже, чем в других городах зоны евро, а также города Северной Европы. Так, Осло опустился на 9 позиций, на 28-е место, а Ставангер — на 14-позиций, на 40-е место. Самым дешевым местом для проживания в мире эксперты называют пакистанский Карачи (207-е место).

Значительные изменения в рейтинг, отмечают в ECA International, внес военный конфликт на Украине, сказавшийся как на стоимости жизни в России и на Украине, так и в соседних с ними государствах.

Дороже стала аренда жилья в тех странах, где разместились украинские беженцы. В первую очередь это коснулось городов Польши, где стоимость аренды взлетела на 25–50%, из-за чего Краков поднялся в рейтинге на 23 позиции, а Варшава — на 11 позиций, на 178-е и 158-е места соответственно. Аналогичным образом приток россиян, покинувших Россию в связи с военным конфликтом, сказался на стоимости жизни в Дубае, Ереване, Никосии и Тбилиси. Стоимость аренды в Дубае выросла на 30%, и город поднялся в рейтинге с 23-го на 12-е место.

Еще заметнее эта тенденция в грузинской столице, где спрос на жилье значительно превышал предложение. В результате Тбилиси взлетел на 65 позиций вверх, заняв 102-е место. Но больше всего сказался приток россиян на стоимости жизни в Стамбуле, что в сочетании с ростом инфляции более чем на 80% привело к тому, что город поднялся в рейтинге на 95 позиций и занял 108-е место.

Что касается самой Москвы, то вместе с укреплением рубля российская столица переместилась с 62-й на 25-ю строчку. По той же причине Санкт-Петербург поднялся со 147-го на 116-е место.

Алена Миклашевская