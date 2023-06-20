Ввод жилья в Нижегородской области вырос на 21% в январе-мае

За пять месяцев 2023 года в Нижегородской области ввели в эксплуатацию 916 тыс. кв. м жилья, по данным единой информационной системы жилищного строительства «Дом РФ». Рост составил 21% по сравнению с уровнем прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Объем строительства многоквартирных домов составил 283 тыс. кв. м. Застройщики сдали на 36% больше площадей, чем в январе-мае 2022 года.

Основная доля жилищного строительства приходится на частные дома. С начала года в Нижегородской области ввели в эксплуатацию 633 тыс. кв. м такого жилья (+16% к 2022 году).

Анастасия Еремина