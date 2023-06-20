Китай готов присоединиться к странам Африки для урегулирования конфликта на Украине

Китай высоко оценивает роль африканской дипломатической миссии в урегулировании российско-украинского конфликта, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она также подчеркнула, что Пекин готов работать вместе со странами Африки для создания условий решения конфликта, и вновь призвала стороны к переговорам.

«Китай поддерживает любые усилия, которые направлены на решение украинского кризиса, высоко оценивает активную роль в этом таких африканских стран, как ЮАР»,— сказала представитель китайского внешнеполитического ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Мао Нин подчеркнула, что позиция Китая в полной мере отражает общий призыв международного сообщества к прекращению огня, прекращению боевых действий и урегулированию ситуации. «Как показывают факты, война и санкции не могут решить проблем, диалог и переговоры — единственный возможный путь. Китай готов работать со всеми сторонами, включая африканские государства, чтобы создать благоприятные условия для решения кризиса»,— добавила она.

16 июня делегация семи африканских стран представила мирный план президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах в Киеве. Президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам переговоров назвал десять основных составляющих мирного плана африканских стран. Среди них — деэскалация с обеих сторон и обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим. При этом в плане нет пункта о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими.

17 июня делегацию Африканского континента принял в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин. В ходе встречи он отметил, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу со всеми, «кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон».

Подробнее о том, как прошли переговоры российской и африканской сторон,— в материале «Ъ» «Помиротворчили и разошлись».

Милена Костерева