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Коммерсантъ FM
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Эстония легализовала однополые браки

Парламент Эстонии проголосовал в поддержку закона о легализации однополых браков. Закон вступит в силу с 2024 года, сообщает Reuters. Эстония стало первой страной Центральной Европы, легализовавшей однополые браки.

В 2022 году эстонское правительство планировало провести референдум с предложением прописать в конституции, что брак — это союз только между мужчиной и женщиной. Инициатором был глава МВД Март Хельме, который оправдывал это тем, что «государство не может сохраниться без детей и без морали». В стране прошли протесты против этой идеи.

Лаура Кеффер

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