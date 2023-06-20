Курьеров пересаживают на лошадей

Сервис InDrive в Казахстане задумался об организации конной доставки в труднодоступные районы страны. В компании считают, что инициатива будет полезна и местным бизнесменам, и жителям отдаленных поселков. Первые смогут расширить аудиторию, вторые получат быстрый доступ к товарам первой необходимости. Но окажется ли идея рабочей на практике? И можно ли использовать этот опыт в России? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проблему доставки грузов в труднодоступные районы решают многие мировые компании, правда, перспективу видят, скорее, в дронах, а не лошадях. Техника, конечно, передвигается быстрее, но и стоит дороже — ценник на некоторые аппараты достигает нескольких десятков миллионов рублей. При этом почтовый дрон может поднять в воздух, как правило, всего несколько десятков килограммов.

Одним словом, рабочей лошадкой квадрокоптер пока не назовешь, отметил независимый эксперт в области электронной доставки и логистики Андрей Лямин:

«Технологически пока нет таких платформ для того, чтобы регулярно и в большом объеме это делать. Юридически все такие проекты зажимаются. Кроме того, стоит вопрос о затратах на эти дроны с точки зрения ремонтопригодности и вообще их экономической целесообразности.

Может быть, загнать лошадей действительно дешевле и проще, животное может совершенно спокойно нести на себе 200 кг. Не то что беспилотник, даже маленькая техника столько не увезет. Так что, возможно, это единственный правильный выбор».

Доставлять таким способом скоропортящиеся продукты или цветы, конечно, не получится, но хозтовары первой необходимости вполне. Правда, одной лошадиной силы хватит на несколько десятков километров, дальше коня придется менять.

“Ъ FM” вместе с директором эколого-просветительского центра «Конный двор» Ольгой Басовой попробовал посчитать, сколько должна стоить доставка, чтобы окупить затраты на такую логистику:

«Стоимость содержания лошади складывается из разных факторов. Помимо еды, кормов — сена, овса — это работа конюха, траты на электроэнергию и так далее. В среднем это все обходится в тысяч 10–15. Если лошадь в день может заработать 1,5–2 тыс. руб., то за 30 дней выйдет 60 тыс. руб., и это вполне нормальный заработок.

Если же прибыль будет ниже, то в другие дни, когда лошадь не занята на доставке товаров, она может использоваться в чем-то другом, например, в обучении катанию, и на них пашут еще».

Между тем в России самые большие проблемы с доставкой, прежде всего, в северных регионах. Некоторых грузов, которые перевозят автомобильным и авиатранспортом, местным жителям приходится ждать до двух месяцев. Однако лошади вряд ли помогут ускорить процесс, подчеркнул профессиональный снабженец Станислав Уразаев:

«Есть много мест, в которые невозможно доехать. Например, в некоторые населенные пункты на обычном транспорте можно добраться только, когда подмерзает земля. В другое время — только вертолет. Как можно организовать систему доставки? Например, с поселка собрали множество разнообразных заявок, Wildberries открыл там пункт выдачи заказов, который сам содержит, и доставку, соответственно, сам осуществляет. То есть за это им не должен платить заказчик».

Вертолетная доставка — вариант не из доступных. Впрочем, пересаживать курьеров на лошадей — тоже не самая дешевая задача. 12 уроков верховой езды могут обойтись в 20 тыс. руб. Но их вряд ли хватит, чтобы уверенно держаться в седле, в то же время закончить автошколу можно за 30 тыс. руб.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".