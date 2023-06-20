Инвестиции в российскую недвижимость побили рекорд

По итогам первого полугодия объем инвестиций в недвижимость России превысил 291 млрд руб. Это на 53% больше, чем годом ранее, а также стало историческим рекордом, сообщила консалтинговая компания NF Group. Ее аналитики прогнозируют еще один рекорд по итогам 2023 года.

«Вероятно, продолжающаяся череда продаж активов уходящих компаний позволит достигнуть годового объема инвестиций на уровне 500–600 млрд руб., что станет абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Более того, в случае реализации ряда крупных непубличных сделок в текущем году прогнозируемое значение может оказаться еще выше»,— сказал управляющий партнер NF Group Алексей Новиков (цитата по РБК).

Также аналитики фиксируют рекордную за пять лет долю инвестиций в готовые объекты коммерческой недвижимости — в первом полугодии ожидается, что доля таких инвестиций будет 78% против 55% в прошлом году. Лидером в первом полугодии 2023 года по объему инвестиций стала торговая недвижимость (ее доля составила 45%). В топ-3 также вошли гостиничная недвижимость (14% от общего объема инвестиций) и офисная недвижимость (13% от общего объема инвестиций). На жилье пришлось 22% вложений.

Доля инвестиций в недвижимость Московского региона составила 66% по сравнению с 69% за весь 2022 год. Доля инвестиций в региональные объекты выросла до 18% (против 10% в прошлом году). Доля Санкт-Петербурга составила 16%. Наиболее активными покупателями были инвесткомпании и частные инвесторы (59%) и девелоперы (27%).

С марта обстановка на рынках коммерческой недвижимости стала стабилизироваться. Fashion-операторы, заведения общепита, специализированные ритейлеры начали активнее открывать магазины как в торговых центрах, так и в стрит-ритейле. На этом фоне на популярных торговых улицах начал ощущаться дефицит качественных площадей.

Подробности — в материале «Ъ» «Арендаторы почувствовали стабильность».

Лаура Кеффер