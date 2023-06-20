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Коммерсантъ FM
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Пилот приземлился на шесть лет

Вынесен приговор летчику, управлявшему сгоревшим в Шереметьево SSJ 100

Химкинский горсуд вынес приговор по делу о происшедшей четыре года назад в московском аэропорту Шереметьево катастрофе SSJ 100 компании «Аэрофлот», в результате которой погиб 41 человек. Командир экипажа Денис Евдокимов получил шесть лет колонии-поселения: по версии обвинения, пилот грубо нарушил правила и инструкции. Сам подсудимый вины не признавал, настаивая, что причиной ЧП стали недостатки в конструкции самолета.

Денис Евдокимов (в центре)

Денис Евдокимов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Денис Евдокимов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Судебный процесс по делу о катастрофе в Шереметьево SSJ 100 ПАО «Аэрофлот» длился в Химкинском городском суде Московской области три года. В прениях прокурор просил приговорить отстраненного от должности, но не уволенного командира экипажа Дениса Евдокимова по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения) к шести годам колонии общего режима.

Суд согласился со сроком, но существенно смягчил режим содержания осужденного, назначив ему колонию-поселение.

Кроме того, суд взыскал с виновного 2,5 млн рублей в пользу двух потерпевших и запретил три года после освобождения занимать должность пилота самолета.

Напомним, по версии обвинения, выполняя днем 5 мая 2019 года авиарейс из Москвы в Мурманск с 73 пассажирами на борту, пилот Евдокимов грубо нарушил правила безопасности. Совершенное им преступление, как утверждал в суде представитель прокуратуры Мособласти, имело тяжкие последствия в виде гибели 40 пассажиров и бортпроводника.

Что известно о сгоревшем SSJ 100

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Допущенные пилотом ошибки и намеренные нарушения были выявлены еще на стадии технического расследования катастрофы, проведенного Межгосударственным авиакомитетом, а затем подтверждены назначенными уже Главным следственным управлением Следственного комитета РФ в рамках уголовного дела летно- и пожарно-техническими, судебно-медицинскими, лингвистическими и другими экспертизами.

«Следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна»,— добавили в СКР.

Катастрофа SSJ 100 «Аэрофлота», выполнявшего рейс Москва—Мурманск, произошла 5 мая 2019 года. После попадания молнии лайнер возвращался в аэропорт вылета, однако при посадке сильно ударился об полосу, загорелся и разрушился.

Сам пилот отрицает свою вину. По словам господина Евдокимова, SSJ 100 не соответствовал нормам летной годности.

Кроме того, указывала защита, ударившая в самолет молния вывела из строя электрическую систему дистанционного управления, а механической связи органов управления рулевыми поверхностями в самолете нет.

Александр Александров

Фотогалерея

Трагедия в Шереметьево

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Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Фото: AP

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Фото: Reuters

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Дорофеев  /  купить фото

В результате пожара погиб 41 человек

В результате пожара погиб 41 человек

Фото: Reuters / Nadezhda Polomoshnova

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Фото: Федор Малинин / ТАСС

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

Фото: Reuters

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

Фото: Reuters

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

Фото: Reuters

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Фото: РИА Новости

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Фото: AP

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Фото: Reuters

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Дорофеев  /  купить фото

В результате пожара погиб 41 человек

Фото: Reuters / Nadezhda Polomoshnova

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Фото: Федор Малинин / ТАСС

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

Фото: Reuters

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

Фото: Reuters

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

Фото: Reuters

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Фото: РИА Новости

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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