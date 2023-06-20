Пилот приземлился на шесть лет

Химкинский горсуд вынес приговор по делу о происшедшей четыре года назад в московском аэропорту Шереметьево катастрофе SSJ 100 компании «Аэрофлот», в результате которой погиб 41 человек. Командир экипажа Денис Евдокимов получил шесть лет колонии-поселения: по версии обвинения, пилот грубо нарушил правила и инструкции. Сам подсудимый вины не признавал, настаивая, что причиной ЧП стали недостатки в конструкции самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Евдокимов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Денис Евдокимов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Судебный процесс по делу о катастрофе в Шереметьево SSJ 100 ПАО «Аэрофлот» длился в Химкинском городском суде Московской области три года. В прениях прокурор просил приговорить отстраненного от должности, но не уволенного командира экипажа Дениса Евдокимова по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения) к шести годам колонии общего режима.

Суд согласился со сроком, но существенно смягчил режим содержания осужденного, назначив ему колонию-поселение.

Кроме того, суд взыскал с виновного 2,5 млн рублей в пользу двух потерпевших и запретил три года после освобождения занимать должность пилота самолета.

Напомним, по версии обвинения, выполняя днем 5 мая 2019 года авиарейс из Москвы в Мурманск с 73 пассажирами на борту, пилот Евдокимов грубо нарушил правила безопасности. Совершенное им преступление, как утверждал в суде представитель прокуратуры Мособласти, имело тяжкие последствия в виде гибели 40 пассажиров и бортпроводника.

Допущенные пилотом ошибки и намеренные нарушения были выявлены еще на стадии технического расследования катастрофы, проведенного Межгосударственным авиакомитетом, а затем подтверждены назначенными уже Главным следственным управлением Следственного комитета РФ в рамках уголовного дела летно- и пожарно-техническими, судебно-медицинскими, лингвистическими и другими экспертизами.

«Следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна»,— добавили в СКР.

Катастрофа SSJ 100 «Аэрофлота», выполнявшего рейс Москва—Мурманск, произошла 5 мая 2019 года. После попадания молнии лайнер возвращался в аэропорт вылета, однако при посадке сильно ударился об полосу, загорелся и разрушился.

Сам пилот отрицает свою вину. По словам господина Евдокимова, SSJ 100 не соответствовал нормам летной годности.

Кроме того, указывала защита, ударившая в самолет молния вывела из строя электрическую систему дистанционного управления, а механической связи органов управления рулевыми поверхностями в самолете нет.

Александр Александров