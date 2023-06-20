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Коммерсантъ FM
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Глава Минцифры заявил, что программа по возвращению IT-специалистов не потребовалась

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что специальной программы для возвращения в Россию уехавших IT-специалистов не потребовалось. По его словам, они возвращаются сами.

Максут Шадаев

Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться, и мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Такой, отдельной программы — не потребовалось. Мы разговариваем с IT-компаниями — говорят, что многие возвращаются уже сами по себе»,— сказал господин Шадаев на конференции «CNews Forum Кейсы-2023» (цитата по ТАСС).

По словам главы Минцифры, точное количество вернувшихся в Россию IT-специалистов уточнят через одну-две недели. Однако, по его словам, «цифра достаточно значимая».

20 декабря 2022 года Максут Шадаев говорил, что за рубежом находится около 100 тыс. российских IT-специалистов (около 10% от общего числа). При этом, по его словам, 80% из них продолжают работать на российские компании и находятся в дружественных странах.

В январе текущего года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что России необходимо создавать условия для возвращения в страну «редких и ценных» специалистов, в том числе из IT-отрасли. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») предложил распространить программу льготной ипотеки на IT-специалистов, которых релоцировали из РФ зарубежные работодатели и которые затем подпали под сокращение. Также предлагалось поощрять специалистов за счет предоставления им гарантированной брони от призыва в армию и оплаты перелета в Россию.

О том, как Россия справляется с дефицитом кадров,— в материале «Ъ» «В IT по требованию».

Милена Костерева

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