Глава Минцифры: вход в интернет по паспорту не обсуждается

Введение идентификации по паспорту для доступа российских пользователей в интернет не обсуждается, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он пообещал, что «все останется, как есть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Работа, которая ведется, связанная с созданием системы гарантированного блокирования доступа к тем ресурсам, доступ к которым ограничен законом, этим занимается у нас Роскомнадзор. Конечно, никаких входов по паспорту даже не обсуждается»,— сказал министр на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Шадаева, Россия не намерена отключать себя от глобального интернета, но такие риски надо учитывать. Он назвал кошмаром ситуацию, когда в 2022 году российских операторов начали отключать от международных точек обмена трафиком.

«В какой-то момент мы действительно думали, что, возможно, будут изолировать весь наш интернет от международных точек обмена трафиком. Но в этой ситуации наша задача была гарантировать работоспособность сети, чтобы это все работало. Слава богу, этого с нами не случилось, но, естественно, мы должны быть готовы, что в какой-то момент этот риск может реализоваться»,— добавил министр.

Он говорил, что если Россию отключат от европейских точек обмена, то она перенаправит интернет-трафик через Азию. В прошлом году точка обмена интернет-трафиком LINX уже отключила от своих сервисов «Ростелеком» и «МегаФон». Один из крупнейших магистральных провайдеров, американский Cogent, также стал отключать российских операторов. Госдеп призывал не отключать Россию от интернета, чтобы у россиян оставался доступ к информации.

Лаура Кеффер