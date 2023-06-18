В Петербурге начинают перекрывать Троицкий мост

Начиная с воскресенья, 18 июня, в центре Санкт-Петербурга начинаются временные перекрытия Троицкого моста для водителей и пешеходов. Это связано с подготовкой к проведению праздника выпускников «Алые паруса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В частности, уже 18 июня переправу разведут в 23:00 и наведут лишь в 07:00 понедельника, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ранее в комитете по транспорту уточнили, что перекрытия Троицкого моста по часам будут продолжаться в течение недели. Подробнее о графике движения и времени закрытия переправы читайте в «Ъ-СПб».

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