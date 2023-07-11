Сегодня исполняется 72 года секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка:

— Уважаемый Николай Платонович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Как истинный патриот Отечества, последовательный и эффективный государственник из команды нашего президента Владимира Владимировича Путина, Вы являетесь активным участником большой созидательной работы по укреплению статуса России как сильной, суверенной и процветающей державы. Будучи настоящим офицером и выдающимся профессионалом, Вы на всех постах и направлениях служебной деятельности неизменно отстаиваете национальные интересы страны, решаете ключевые задачи обеспечения безопасности государства, занимаетесь проблемами и нуждами простых людей. Особая благодарность — за внимание к регионам Северного Кавказа, которое чувствуется на каждом этапе выполнения поручений главы государства в округе. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и долголетия, личного и семейного благополучия, дальнейших успехов во благо Отечества!

Сегодня исполняется 44 года министру экономического развития РФ Максиму Решетникову

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин:

— Максим Геннадьевич, поздравляю с днем рождения! Вы профессионал своего дела. В последний год, в период санкций, я, как председатель комитета Госдумы по экономической политике, работаю с Вами и Вашей командой особенно тесно. Могу уверенно сказать, что Вы человек с широким кругозором, видящий ситуацию в целом и уделяющий внимание деталям, благодаря чему за последние годы в кратчайшие сроки были приняты и реализованы десятки законопроектов, упрощающих жизнь, в особенности нашим предпринимателям и в целом всем гражданам. Экономика — сфера, которая проникает во всю нашу жизнь и во многом от того, насколько в стране она хорошо организована, зависят будущее и процветание России. Желаю Вам крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть никогда не исчезает вдохновенье жить, любить, творить и побеждать.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»