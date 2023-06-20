В Киеве и во Львове произошли взрывы

В западной части Украины объявлена воздушная тревога. В нескольких городах и районах произошли взрывы.

Воздушная тревога действует в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровненской, Волынской, Хмельницкой, Тернопольской, Черниговской, Ивано-Франковской, а также во Львовской областях, следует из официальной карты оповещений. В столице тревога работает с 2:53.

Информация о взрывах в Киеве появилась в СМИ. Власти столицы и Киевской области заявили, что работают средства противовоздушной обороны. Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил взрывы в городе. «Вы ведь сами все хорошо слышите. Во Львове и области — взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре»,— написал он в Telegram. Взрывы также произошли в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской областях и в городе Запорожье, который находится под контролем Киева.