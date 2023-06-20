Выручка российских компаний превысила 1 квадриллион рублей

Российские компании в 2022 году задекларировали выручку на 1,27 квадриллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году. Показатель впервые в истории превысил 1 квадриллион руб.

На статистику Федеральной налоговой службы (ФНС) обратило внимание РБК. Прибыль компаний выросла только на 5,9% — с 29,4 трлн руб. до 31,1 трлн руб. При этом фактически она снизилась, учитывая инфляцию в 13,8%. Опрошенные изданием эксперты предполагают, что расхождение выручки и прибыли связано с возросшими издержками из-за санкционного давления.

Еще в 2018–2020 годах выручка компаний находилась на уровне около 260 млрд руб. Показатель резко вырос до 655 млрд руб. в 2021 году. В 2022-м доходы превысили 1 квадриллион руб. всего за девять месяцев. В материалах ФНС говорится, что рост выручки обусловлен «ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги».

Налогооблагаемые доходы россиян в 2022 году выросли на 19%, до 41,4 трлн руб. ФНС считает, что это связано с ростом зарплат и с восстановлением деловой активности.

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Леонид Уварчев