47,4 тысячи рублей составила медианная зарплата в апреле 2023 года, подсчитали в лаборатории «СберИндекс». По сравнению с апрелем 2022 года показатель (зарплата до НДФЛ на одного работника, относительно которой половина работников получает меньшую, а половина — большую оплату труда) вырос на 9,3% (больше всего — в ЖКХ). В 40 регионах показатель вырос больше чем на 10%. Самые высокие зарплаты — в Чукотском, Ямало-Ненецком АО и в Москве (97,3 тыс. руб., 81,1 тыс. руб. и 81 тыс. руб. соответственно). Самые низкие — в Ингушетии, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках — 29,5 тыс. руб., 33,2 тыс. руб. и 33,3 тыс. руб. соответственно.