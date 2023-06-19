Что такое «Агора»

Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность действующего в Болгарии фонда «Право-София» (Law Sofia Foundation), в который входит международная правозащитная организация «Агора». Чем занималась эта структура — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Агоры» Павел Чиков (признан иностранным агентом)

Фото: Из личного архива Глава «Агоры» Павел Чиков (признан иностранным агентом)

Фото: Из личного архива

Межрегиональная ассоциация «Агора» была учреждена Казанским правозащитным центром, Читинским правозащитным центром и Чувашской правозащитной организацией «Щит и меч» 28 апреля 2005 год. Занималась оказанием юридической помощи гражданским активистам, НКО, пострадавшим от незаконных действий сотрудников полиции. Штаб-квартира ассоциации находилась в Казани. С момента основания главой организации являлся адвокат Павел Чиков.

Юристы «Агоры», в частности, работали на суде по «болотному делу», представляли интересы участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана иностранным агентом) и Марии Алехиной, обвиненного в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, арестованного за поджог двери здания ФСБ на Лубянке художника Петра Павленского.

В 2014 году Минюст включил «Агору» в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов (ведущих политическую деятельность и получающих иностранное финансирование). В 2015 году была создана международная правозащитная группа «Агора», которая фактически продолжила деятельность казанской ассоциации. В 2016 году казанское отделение было ликвидировано по иску Минюста.

С 2021 года организация освещала свою деятельность в Telegram-канале. В сентябре 2022-го «Агора» создала Telegram-бота, который отвечал на вопросе о призывниках. 23 марта 2023 года Минюст внес в список иностранных агентов и главу организации Павла Чикова за «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и участие в создании и распространении материалов иностранных агентов».

На начало 2021 года в организации работало 50 юристов и адвокатов, которые вели свыше 300 дел в большинстве регионов России. Постоянные юридические группы работали в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Екатеринбурге, Челябинске, Липецке, Чите, а также в Хельсинки, Софии и Лондоне.