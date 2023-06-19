Режиссер Сокуров выписан из больницы после операции на сердце

Режиссера Александра Сокурова выписали из больницы после операции на сердце. Об этом сообщили члены семьи в его Telegram-канале.
Александр Сокуров
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Александр Николаевич выписан из больницы и вернулся домой»,— сказано в сообщении в Telegram.
14 июня Александра Сокурова госпитализировали в реанимацию после операции на сердце. Его помощница Маргарита Афонина говорила, что у господина Сокурова было плановое обследование и «ничего совершенно не произошло экстраординарного».