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Коммерсантъ FM
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Режиссер Сокуров выписан из больницы после операции на сердце

Режиссера Александра Сокурова выписали из больницы после операции на сердце. Об этом сообщили члены семьи в его Telegram-канале.

Александр Сокуров

Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Александр Николаевич выписан из больницы и вернулся домой»,— сказано в сообщении в Telegram.

14 июня Александра Сокурова госпитализировали в реанимацию после операции на сердце. Его помощница Маргарита Афонина говорила, что у господина Сокурова было плановое обследование и «ничего совершенно не произошло экстраординарного».

Олеся Павленко

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