Александр Сокуров попал в реанимацию после плановой операции

Режиссеру Александру Сокурову провели плановую операции на сердце. Сейчас он находится в реанимации, но его здоровью ничего не угрожает, заявили ТАСС в окружении 72-летнего режиссера. Сам господин Сокуров сказал, что «все в норме», не приведя подробностей.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Александр Николаевич находится в больнице, он перенес плановую операцию на сердце. Никаких критичных состояний»,— утверждает неназванный собеседник агентства.

Помощница режиссера Маргарита Афонина сказала «Интерфаксу», что это было плановое обследование и «ничего совершенно не произошло экстраординарного». Telegram-канал 112 утверждал, что Александра Сокурова госпитализировали сегодня, 14 июня, в Санкт-Петербурге, потому что ему стало плохо с сердцем.

Лаура Кеффер