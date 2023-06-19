ЕС снизил в марте импорт нефти и нефтепродуктов из России до 1,4 млн тонн

По итогам марта импорт нефть и нефтепродуктов из России в страны Евросоюза снизился до 1,4 млн тонн на фоне санкций против России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчет Евростата.

В марте 2023 года страны ЕС закупили в России нефть объемом 1,17 млн тонн, нефтепродуктов — 0,3 млн тонн. По сравнению со среднемесячным аналогичным показателем за 2019–2022 годы в 15,2 млн тонн по итогам марта 2023 года импорт упал на 90%.

Летом 2022 года ЕС принял шестой пакет санкций против России, в него вошло эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Запрет на нефть вступил в силу в декабре 2022 года, на нефтепродукты — 5 февраля 2023 года. В рамках эмбарго также ввели потолок цен на российские энергоносители. Чехия, Хорватия, Болгария и Венгрия добились для себя исключений в рамках санкций.

Олеся Павленко