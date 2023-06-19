Сериал «Ольга» пропал из библиотеки онлайн-кинотеатра Premier

На российском видеостриминге Premier (принадлежит «Газпром-медиа холдингу») стал недоступен сериал «Ольга» с актрисой Яной Трояновой в главной роли. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня». В Premier отказались от комментариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Яна Троянова в сериале «Ольга» Фото: Good Story Media; Premier Кадр из сериала «Ольга» Фото: Good Story Media; Premier Следующая фотография 1 / 2 Яна Троянова в сериале «Ольга» Фото: Good Story Media; Premier Кадр из сериала «Ольга» Фото: Good Story Media; Premier

«Ссылка, на которую вы нажали, возможно, устарела и больше не работает. Вы случайно набрали неверный адрес страницы»,— говорится в сообщении, которое появляется при попытке перейти на страницу сериала.

В конце мая Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом) выпустил интервью с Яной Трояновой. Тогда уточнялось, что одним из условий продюсеров «Ольги» был временный отказ актрисы от участия в политических акциях.

Сериал «Ольга» выходил на телеканале ТНТ с 2016 по 2023 год. Всего было показано пять сезонов шоу.

Актриса Яна Троянова ранее не раз выступала с критикой российских властей и поддерживала оппозицию, в том числе высказывалась в поддержку политика Алексея Навального и его сторонников. В октябре 2022 года госпожа Троянова уехала из России. Сейчас она живет во Франции.

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Юлия Юрасова; Олеся Павленко