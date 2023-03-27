Восточный видеоэкспресс

Российские кинотеатры и видеосервисы пытаются привлечь аудиторию новым контентом. Так, сеть «Москино» стала регулярно показывать мультфильмы японских и корейских режиссеров, арт-объединение CoolConnections с «Каро» провели фестиваль японского кино, а в апреле сеть покажет новые китайские фильмы. Каталог планируют расширять также Start, Okko, Kion, ivi. «Кинопоиск» уже выпустил популярную «Атаку титанов», в топе сервиса — анимации Хаяо Миядзаки. Но источники “Ъ” уточняют, что рост обеспечивают в основном культовые восточные картины, которые давно известны зрителю по пиратским версиям, то есть перспективы этого репертуара ограниченны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российские сети кинотеатров и онлайн-платформы расширяют каталог за счет новинок корейских, китайских и японских правообладателей. Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова рассказала “Ъ”, что в апреле в репертуаре сети появится китайский фильм «Блуждающая земля-2», а также корейские «Возвращение в Сеул», «Ночная сова» и «Призрак у озера». В последнее время лидерами проката в сети, по словам госпожи Зиняковой, стали южнокорейские фильмы «Чрезвычайная ситуация», «Корабль в Пусан» и «Решение уйти». Также, говорит она, «хорошую кассу» взяли китайский «Побег из космоса», японский «Сядь за руль моей машины», ретроспективные показы анимации «Дитя погоды», «Красавица и дракон».

Арт-объединение CoolConnections совместно с «Каро» в декабре 2022 года провели фестиваль японского кино. “Ъ” также обратил внимание, что сеть «Москино» регулярно устраивает показы известных японских анимаций Миядзаки. В «Москино» не ответили “Ъ”.

Ольга Зинякова связывает тенденцию с волной интереса к азиатской культуре в целом и K-pop (корейская поп-культура) в частности, а также с желанием самих кинопроизводителей из Южной Кореи и Японии выйти на международные рынки. «Поэтому в нашем репертуаре стабильно есть и новинки из Азии, и ретроспективные показы»,— отмечает она. Однако данные сервиса «Кинозритель» Фонда кино говорят, что в топах показов все еще отечественные фильмы: лидером прошедших выходных стала кинолента Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

Тренд расширения контента из Юго-Восточной Азии заметен и на онлайн-платформах. Так, Start («МегаФон») сообщила, что располагает несколькими корейскими хитами. Это, например, «История девятихвостого лиса», «Дьявольский судья», «Воспоминания из будущего», в ближайшее время выходит фильм «Помнить».

Заместитель гендиректора Okko Эльвира Дмитриевская говорит, что именно корейские сериалы показали на платформе «наибольший прирост по времени смотрения, а в целом объем корейского контента вырос за год вдвое». По ее словам, планируется расширять присутствие азиатского контента в Okko, а также «следить за перспективными направлениями из других регионов».

Заместитель гендиректора по контенту ivi Иван Гринин добавил, что «очень скоро» на платформе появятся эксклюзивные дорамы (телесериалы из Юго-Восточной Азии) одной из крупнейших корейских студий KBS, среди которых новинки 2022 и 2023 годов. В Kion (МТС) также собираются расширять каталог азиатского кино. «Мы постоянно освежаем предложение по китайским, корейским и японским фильмам»,— сообщили там.

В «Кинопоиске» («Яндекс») подтвердили, что тоже планируют увеличить объем восточного контента, поскольку он «достаточно популярен» у русскоязычной аудитории — «в среднем 17% подписчиков "Кинопоиска" смотрят корейские и японские произведения (в подборке учитываются активные подписчики, которые посмотрели не менее двух минут контента)».

Однако собеседники “Ъ” на рынке видеосервисов уточняют, что на самом деле реальный рост интереса наблюдается в первую очередь к культовым азиатским картинам, которые давно известны зрителю по пиратским версиям. «В кинотеатр и на онлайн-платформы клиент идет лишь за отсутствием рекламы, которой изобилуют пиратские сайты»,— отмечают они.

Похожую историю можно наблюдать с недавно вышедшей «Атакой титанов» на «Кинопоиске», говорит еще один источник “Ъ” на рынке. «У ленты есть куча фанатов, которые узнали о ней не благодаря российскому сервису. Естественно, что тайтл показывает бешеный рост: зрители наконец-то могут посмотреть его в хорошем качестве и нормальной озвучке»,— добавляет он.

Юлия Юрасова