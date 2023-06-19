«Доллар неуклонно движется в пропасть»

На энергетической панели ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин озвучил две важные темы. По его словам, из-за недоинвестированности долгосрочная стабильность поставок нефти оказывается под вопросом. Так же он отметил, что необходимо срочно найти замену американскому доллару, поскольку он становится проблемой и как резервная валюта, и как инструмент международных расчетов. Какие еще риски существуют для мировой экономики в целом и российской нефтяной отрасли в частности? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с доцентом Финансового университета при правительстве РФ, экспертом аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерием Андриановым.

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— Само выступление было подано в библейском стиле, о чем говорит название — «Содом и Гоморра на энергорынке».

— Действительно, речь идет о том, что мир может столкнуться с очень большими рисками, в том числе в энергетике. Нависли две большие угрозы — производственная и финансовая. Первая связана с тем, что у нас огромное недофинансирование нефтегазовой отрасли. Западный мир увлекся финансированием так называемой зеленой энергетики, во многом это было политически обусловлено, но экономически мало оправдано.

Во-первых, «зеленые» инвестиции непомерно огромные, очень негативно влияют на экономику, а, во-вторых, они все равно недостаточны. Сегодня мир все равно не может за счет зеленой энергетики обеспечить себя необходимой энергией. И просто не существует технологий, которые могли бы это сделать. Единственная отрасль, где эти технологии есть, — это нефтегаз. И весь опыт показывает, что именно добыча и потребление нефтегаза должны расти. У нас появляются новые регионы, где растет спрос на электроэнергию, прежде всего это Африка, да и весь мир будет уверенно наращивать показатели. Но инвестиций и в добычу, и в геологоразведку просто не хватает.

— Я так понимаю, в какой-то момент возникнет очень серьезный дисбаланс, когда спрос будет намного превышать предложение и вообще возможности по поставкам энергоносителей на рынок. И тогда начнутся проблемы инфляционного характера, отсюда кризисы и так далее?

— Да, мы уже сейчас видим, что цены на нефть достаточно высоки, по итогам этого года они могут достичь уровня $80 за баррель. Это говорит о том, что есть явные признаки этого недофинансирования и наступающего дефицита. Та же Саудовская Аравия, которая вроде бы сокращает свою добычу, одновременно создает резервные мощности. Потому что они прекрасно понимают, что спрос будет расти и готовятся к этому. И здесь действительно возникают финансовые угрозы, которые формировались десятилетиями.

Доллар как резервная валюта фактически является главным риском для мировой экономики. Мы это видели на примере недавней угрозы дефолта, когда очень долго бодались различные политические силы США. При этом есть очень любопытный момент, который был подчеркнут в докладе, — там были разночтения между позицией администрации США, Республиканской партии по сумме поднятия потолка. И эта сумма странным образом совпадает с теми активами в долларах, которыми владеют Япония и Китай. То есть подспудно как бы предлагается решить проблему финансовой системы США, обнулив долги, которые есть перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И это вполне реализуемый сценарий. И сегодня регион АТР находится под угрозой, а вместе с ним и практически весь мир. Поэтому прямо в докладе обозначена важная задача — необходимо идти по пути развития новых резервных валют, новой системы платежей, как в нефтегазовом комплексе, так и в целом в экономике.

— Суверенные фонды понимают эту ситуацию, и в последние годы мы наблюдаем выход и Китая, и Японии, и даже Израиля с Польшей из американских казначейских облигаций. Этот тренд продолжается. К чему он может привести? Не будет ли глобального финансового кризиса, из-за которого все пострадают в итоге?

— Финансовый глобальный кризис будет в том случае, если мы продолжим двигаться по текущему пути, то есть полагаться на доллар. Потому что американская валюта — и в докладе показано множество фактов и примеров на этот счет — все-таки неуклонно движется в пропасть, как ни банально это звучит. Много раз говорили об угрозе, но они действительно реальны. Поэтому нам надо создавать новую финансовую систему вместе с дружественными странами.

При этом все большую роль будут играть те валюты, которые обеспечены ресурсами, а именно —российский рубль, он наиболее ресурсообеспеченный. Но, конечно, это не значит, что завтра или послезавтра рубль станет резервной валютой. Это длинный путь, но тем не менее двигаться по нему необходимо, это очень важная задача. И как раз «дорожная карта», которая обозначена в докладе, включает в себя ряд именно финансовых шагов, которые необходимо предпринять в том числе для развития нефтегазового комплекса. Также, по мнению Игоря Сечина, решения требует проблема высокой стоимости заимствований, так как это основной тормоз промышленного развития. И, наконец, глава «Роснефти обратил внимание на необходимость перенастройки налоговой системы и развития внутреннего рынка газа в ответ на закрытие европейского рынка.