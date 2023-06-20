В Прикамье учрежден фонд поддержки участников СВО

В Пермском крае создан благотворительный фонд «Единый центр поддержки» (ЕЦП). По данным «СПАРК-Интерфакс», запись о регистрации организации была внесена в ЕГРЮЛ 15 июня. Учредители фонда не указаны. Исполнительным директором ЕЦП назначен Константин Строгий, который в настоящее время возглавляет пермский филиал фонда «Защитники Отечества».

В краевом минтербезе, который курирует работу регионального филиала «Защитников Отечества», сообщили, что запрета на совмещение руководящих должностей в двух разных фондах у господина Строгого нет. В министерстве уточнили также, что ЕЦП создан решением единственного учредителя — председателя Пермского краевого отделения Союза журналистов России, члена регионального штаба движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) Игоря Лобанова.

Господин Лобанов подтвердил, что учредил новый фонд. Он пояснил, что в отличие от фонда «Защитники Отечества», который занимается поддержкой ветеранов СВО и их семей, основным видом деятельности ЕЦП будет помощь действующим участникам СВО, а также другим категориям нуждающихся граждан.