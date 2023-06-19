Китайская Cosco купила 25-процентную долю в терминале в гамбургском порту

Сегодня, 19 июня, китайская логистическая компания Cosco подписала соглашение о покупке у германской HHLA доли в одном из трех принадлежащих ей терминалов в порту Гамбурга. Cosco покупает 24,9% в этом терминале. Сумма сделки не сообщается. Теперь Гамбург должен стать для Cosco «предпочтительным пунктом» на пути товаров из Китая в Европу. Примерно 30% всех товаров, доставляемых в порт Гамбурга, приходит из Китая.

Переговоры шли около двух лет. Сначала речь шла о приобретении Cosco 35-процентной доли в этом терминале. Однако такой вариант вызвал разногласия в германском правительстве: его поддерживал канцлер Германии Олаф Шольц, но резко критиковали министры экономики и иностранных дел. В итоге доля была снижена так, чтобы Cosco не могла оказывать влияния на управление терминалом или на стратегические решения в его отношении.

Яна Рождественская