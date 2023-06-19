В Курской области выявили очаг заболевания корью среди евангельских христиан-баптистов

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий на оперативном совещании в правительстве сообщил об обнаружении очага кори в местной общине евангельских христиан-баптистов.

«К сожалению, они все были не привиты от кори. Сейчас мы работаем в этом очаге. Спасибо, что они принимают участие и откликнулись на эту проблему сознательно. Наши медработники прививают тех, кто не привит, и госпитализируют тех, у кого есть явные признаки кори»,— сказал чиновник. Он не уточнил количество госпитализированных.

В конце прошлой недели руководитель управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин на брифинге сообщил, что с 10 по 15 июня корь выявили у 21 человека, в том числе у 13 детей.

«Все заболевшие контактировали с лицом, у которого корь была подтверждена лабораторно. Это завозной случай, как мы предполагаем, из Московской области. Экстренное извещение о подозрении на корь было получено еще 31 мая, тогда же мы начали противоэпидемические мероприятия, но заболевший скрывал свои контакты и не давал медикам необходимую информацию»,—пояснил господин Климушин (цитата по «Курской правде»).

Глава управления уточнил, что заболевшие являются родственниками. Они отказывались давать какую-либо информацию по религиозным убеждениям.

В апреле в Курской области, по словам Олега Климушина, во избежание распространения кори начали подчищающую иммунизацию. Всего в регион поступило 6 тыс. доз вакцины, 3 тыс. человек уже привиты.

Сергей Толмачев, Воронеж