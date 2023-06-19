Райффайзенбанк запустил доставку дебетовых карт через постаматы

Райффайзенбанк начал доставлять дебетовые карты для физических лиц через постаматы Boxberry и 5Post. Услуга доступна для действующих клиентов, сообщили в пресс-службе банка.

«В последней версии приложения "Райффайзен Онлайн" нашим действующим клиентам (от 1 года и более) стала доступна доставка дебетовых карт через Boxberry и 5Post. Для этого при заказе карты достаточно выбрать "доставку в пункты выдачи/постаматы"»,— сказано в сообщении Райффайзенбанка в Telegram.

Услуга доставки в постаматы бесплатна. Она доступна для карт к новому счету и действующему без карты. Забрать карту можно как обычный интернет-заказ, добавили в пресс-службе. При необходимости срок хранения карты в постамате можно продлить.

Ранее доставку карт через постаматы запустил «Альфа-банк». Услуга доступна для бизнес-карт.

Олеся Павленко