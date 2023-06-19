Мосгорсуд перевел слушания по делу об экстремизме против Алексея Навального в закрытый режим

Судья Мосгорсуда Андрей Суворов принял решение закрыть от общественности дело об экстремизме против политика Алексея Навального, сообщила «Медиазона» (признана иностранным иноагентом) со ссылкой на корреспондента в зале трансляций. Закрыть заседание просило гособвинение для обеспечения безопасности.

Дело рассматривают на выездных заседаниях в колонии строгого режима №6 Владимирской области, где сейчас содержится Алексей Навальный. В зал суда не пустили родителей Алексея Навального, которые приехали в колонию. Журналисты наблюдали за процессом из зала трансляций, пока заседания не закрыли.

Гособвинение подало ходатайство о закрытии процесса из-за «некой информации» и «возможных провокациях», о которых сообщил сотрудник колонии. В свою очередь защита назвала меры защиты в колонии строгого режима беспрецедентными, а опасения о провокациях не обоснованными.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Вадим Полежаев в разговоре с журналистами заявил, что причины закрытия процесса станут известны позже. Он также отметил, что его также не пустили в зал суда, чтобы сделать фотографии для пресс-службы.

Алексея Навального обвиняют в призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. При этом точные формулировки дела против него неизвестны. Господину Навальному грозит до 30 лет заключения.

В 2021 году Алексея Навального на 3,5 года отправили в колонию по делу о хищениях «Ив Роше», по которому изначального у него был условный срок. Мосгорсуд изменил наказание с условного на реальное по ходатайству от Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). В ведомстве настаивали, что господин Навальный нарушил условия отбытия наказания, когда проходил лечение в клинике «Шарите» в Берлине после отравления.

Поэтому же делу проходит бывший технический директор YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэль Холодный. Его обвиняют по статьям об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и финансировании экстремисткой деятельности с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 282.3 УК РФ). Он находится в СИЗО с марта 2022 года.

Олеся Павленко