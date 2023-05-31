Дело Навального о создании экстремистского сообщества рассмотрят в колонии

Уголовное дело оппозиционера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества рассмотрят на территории исправительной колонии (ИК) №6 под Владимиром, где политик отбывает свой срок. Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

«Предварительное заседание делу Алексея Навального пройдет в 11:00 6 июня. Это будет выездное заседание Мосгорсуда в ИК №6 в поселке Мелехово Владимирской области. Весь процесс также будет проходить там»,— сказал госпожа Михайлова ТАСС.

Защитник добавила, что предварительное заседание состоится в закрытом от прессы и слушателей режиме.

Об уголовном деле по статье о создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также о призывах к несогласованным митингам оппозиционера, по его словам, уведомили в мае 2022 года. Политик сообщил, что по вменяемым обвинениям ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сейчас Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше» (два с половиной года лишения свободы), в марте 2022 года его приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Григорий Лейба