«Фосагро» ищет альтернативы листингу на Лондонской бирже в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Российский производитель минеральных удобрений «Фосагро» рассматривает альтернативы листингу на Лондонской бирже в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщил замгендиректора по финансам и международным проектам компании Александр Шарабайко. При этом он уточнил, что практической значимости это решение иметь не будет, пока торги не разблокируют в Лондоне.

«Варианты есть, и они в основном в регионе АТР. Какую практическую ценность это имеет в данный конкретный момент? Кажется, что никакой, потому что невозможно, не разблокировав торги в Лондоне, принять самостоятельное решение и переехать куда-то еще. Если мы говорим про переезд программы, то он возможен только после того, когда будут разблокированы торги там»,— рассказал господин Шарабайко журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023 (цитата по «РИА Новости»).

Александр Шарабайко отметил, что фактического запрета на перенос листинга на другую биржу нет. На вопрос о том, интересен ли группе такой вариант, замгендиректора «Фосагро» сказал, что на данный момент необходимые для решения данного вопроса затраты времени и усилий кажутся «запредельно высокими». «Скорее всего, все будет так, как есть сейчас. Решение о переносе листинга не в нашей власти, и одного нашего желания или заявления здесь будет недостаточно»,— подчеркнул он.

Говоря о перспективах развития на азиатском рынке, господин Шарабайко отметил, что листинг, например, в Китае не дает доступа к китайским инвесторам. «Если ты имеешь некий угол преломления на Китай, китайскую экономику, тогда да. Если мы примем решение по выбору лицензиара нового аммиака в пользу производителей из Юго-Восточной Азии, может, тогда в этом будет больше смысла и интереса со стороны китайских инвесторов»,— резюмировал он.

В конце апреля компания «Фосагро» заявила о намерении найти лицензиара на проект по строительству комплекса по производству аммиака и карбамида. По оценке компании, инвестиции в проект составят не менее $1,5 млрд. Определиться в выборе «Фосагро» планирует до конца 2023 года.