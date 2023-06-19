«Лесопарковому маньяку» нашли пистолет

Следственный комитет России (СКР) возобновил расследование уголовного дела об убийствах, покушении на убийство и изнасилованиях, совершенных в лесопарковой зоне Челябинска в 2004 году. Причиной стала новая улика — пистолет, который, вероятно, является орудием преступления. Нападению подверглись три молодые пары. В результате были застрелены двое мужчин, один — тяжело ранен, две девушки изнасилованы. Признанный виновным бывший сотрудник службы безопасности челябинского вуза Алексей Корочкин уже более 18 лет отбывает наказание в колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Следственное управление СКР по Челябинской области возобновило расследование уголовного дела об убийствах, совершенных в региональном центре, за которые в 2005 году был осужден местный житель Алексей Корочкин. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердила пресс-служба ведомства.

«Возобновлено расследование уголовного дела по факту совершения особо тяжких преступлений — это убийство и покушение на убийство, произошедшие в лесопарковой зоне»,— сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В уголовном деле речь идет о серии нападений, произошедших в лесопарковой зоне Челябинска с мая по август 2004 года. Жертвами стали три влюбленные пары, которые приезжали в городской бор на легковых автомобилях. Мужчинам стреляли в голову, а девушек уводили в лес и насиловали. Нападению подверглись двое студентов и один криминальный авторитет. От рук стрелка двое мужчин погибли. Один, студент, выжил благодаря своевременному оказанию медицинской помощи, но остался инвалидом.

В августе 2004 года по подозрению в совершении этих преступлений задержали и отправили в СИЗО сотрудника службы безопасности Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Алексея Корочкина.

В ходе следствия его опознали две выжившие после нападений девушки. По данным СМИ, их показания стали ключевыми доказательствами по уголовному делу. Огнестрельное оружие, из которого были совершены выстрелы в жертв, не было найдено.

Алексей Корочкин до работы охранником в ЮУрГУ проходил службу в армии на таджикско-афганской границе в должности начальника артиллерийского склада. Имел воинское звание прапорщика.

В октябре 2005 года Челябинский областной суд признал Алексея Корочкина виновным в двух убийствах и двух изнасилованиях, а также в покушении на убийство и приговорил к 20 годам колонии строгого режима. В суде безопасник не признал вину, заявив о своей непричастности к преступлениям. Впоследствии он пытался оспорить решение суда и добиться пересмотра уголовного дела, но его усилия оказались безрезультатными.

По данным СМИ, в апреле 2023 года в уголовном деле появились новые обстоятельства.

Вдова бывшего челябинского полицейского Александра Болотова передала в полицию сейф с оружием супруга. Баллистическая экспертиза установила, что один из пистолетов по своим характеристикам и иным признакам совпадает с оружием, из которого совершались убийства.

Михаил Бычков, Челябинск