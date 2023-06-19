В мэрии напомнили о запрете купания в реке Кубань и других водоемах Краснодара

В Краснодаре запрещено купаться в реке Кубань и других водоемах, расположенных на территории города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Запрет на купание в Кубани был введен из-за многолетнего мониторинга воды. Было выявлено, что река имеет сильное течение, ямы и водовороты. Кроме того, состояние воды по гигиеническим нормативам не соответствует требованиям, предъявляемым к местам купания людей.

«В период курортного сезона основным риском является гибель людей на водных объектах. Вопросы безопасности жителей и гостей города Краснодара у водных объектов общего пользования, расположенных на территории столицы Кубани, являются приоритетными»,— отметили в мэрии.

Татьяна Ручкина

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