Fiat Panda получил юбилейную версию

Компания Fiat представила юбилейную версию полноприводного хэтчбека Panda, который отмечает 40-летие.

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Спецверсия 4x40° посвящена выходу в 1983 году первого в истории Fiat Panda с полным приводом. Юбилейная модификация отличается цветом кузова «слоновая кость», красными логотипами спецверсии и силуэтами Fiat Panda двух поколений, а также двухцветными 15-дюймовыми колесами.

В салоне в цвет кузова окрашена вставка на передней панели и элементы на сиденьях, а сами кресла также получили красные акценты и логотипы спецверсии. Спецверсия получила полный набор опций, доступных для хэтчбека. Технически модификация Fiat Panda 4x40° не отличается от прочих версий Fiat Panda 4x4.

Тираж Fiat Panda 4x40° составит 1983 экземпляра для рынков Италии, Франции, Германии и Швейцарии.

Максим Вершинин

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