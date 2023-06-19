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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура признала нежелательной правозащитную организацию «Агора»

Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность действующего в Болгарии фонда «Право-София» (Law Sofia Foundation), в который входит международная правозащитная организация «Агора». Ведомство, в частности, обвинило организацию в оказании юридической помощи «оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией». «Агору» возглавляет юрист Павел Чиков, которого ранее Минюст признал иностранным агентом.

«В своей деятельности организация делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций»,— говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры в Telegram.

«Агора» — объединение десятков адвокатов юристов-правозащитников из различных регионов России, которые занимаются рассмотрением дел о нарушении прав человека. Свою деятельность «Агора» начала в 2005 году.

До осени 2015 года правозащитники сотрудничали с Межрегиональной ассоциацией правозащитных общественных объединений «АГОРА», которая была ликвидирована по инициативе Минюста в 2016 году. В 2015 году свою деятельность начала международная «Агора», в составе которой начали работать правозащитники и адвокаты из ликвидированной ассоциации.

В сферу деятельности «Агоры», в частности, входит юридическая защита гражданских активистов, журналистов, блогеров, а также неправительственных организаций в делах, инициированных государственными органами РФ. Юристы «Агоры», среди прочего, представляли интересы мессенджера Telegram в деле против ФСБ, а также работали над делом об избиении журналиста Олега Кашина (признан иностранным агентом). Кроме того, как заявляли в «Агоре», правозащитники подавали жалобы в Европейский суд по правам человека на неправомерные действия российских судебных и правоохранительных органов в отношении граждан РФ.

23 марта Минюст признал руководителя «Агоры» Павла Чикова иностранным агентом за «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и участие в создании и распространении материалов иностранных агентов».

Эрдни Кагалтынов

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