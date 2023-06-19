NYT: часть поставленного ВСУ оружия оказалась пригодной лишь для разбора на запчасти

Украина заплатила подрядчикам «сотни миллионов долларов за оружие», которое в итоге не было доставлено, а его часть была настолько ветхой, что ее пришлось разобрать на запчасти, сообщает The New York Times (NYT). Издание ссылается на документы украинского правительства и несколько источников. В Минобороны Украины информацию комментировать отказались.

NYT пишет, что по состоянию на конец 2022 года Украина заплатила поставщикам оружия более $800 млн за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными. По словам двух собеседников газеты, часть оружия в конечном итоге была доставлена, а в других случаях посредники вернули деньги. Однако к началу весны 2023-го еще «сотни миллионов долларов были выплачены, в том числе государственным компаниям, за оружие, которое так и не было получено».

Замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов, занимающийся закупками вооружений, в недавнем интервью подтвердил, что «были случаи, когда украинские власти платили деньги и не получали оружие». По его словам, в этом году правительство «начало анализировать свои прошлые закупки и исключать проблемных подрядчиков». Как уточняет NYT, около 30% арсенала Украины находится на ремонте.

Согласно документам, Минобороны Украины заплатило $19,8 млн американской компании Ultra Defense Corporation за ремонт 33 гаубиц. В январе 13 из них были отправлены Украине, но прибыли «непригодными для выполнения боевых задач». Чиновники в Киеве обвинили американскую компанию в невыполнении работ, о чем директор оборонных закупок Украины Владимир Пикузо сообщил в феврале Пентагону. Исполнительный директор Ultra Defense Corporation Мэтью Херринг отверг обвинения, утверждая, что каждая из установок на момент доставки была в рабочем состоянии. По его версии, «украинцы не обслуживали гаубицы должным образом после их передачи». Сейчас этот вопрос расследует генеральный инспектор Пентагона.

Отчет американского ведомства также выявил проблемы при доставке Киеву бронированных машин Humvee. Летом 2022 года подразделению армии США было приказано отправить Украине 29 таких машин с базы в Кувейте. Командиры подразделения уверяли, что все 28 машин «полностью пригодны для выполнения боевых задач», но при проверке выяснилось, что 26 из них были непригодны для использования в боевых условиях. К концу августа подрядчики отремонтировали машины и заверили в их целостности, но в итоге, когда все Humvee добрались до перевалочной базы в Польше, у 25 из них прогнили шины. Чтобы заменить их, потребовался почти месяц.

То же армейское подразделение в Кувейте должно было отправить на Украину шесть гаубиц M777. Выяснилось, что гаубицам требовался ремонт, потому что они в течение 19 месяцев не проходили проверки. Как минимум одна из гаубиц была «в таком плохом состоянии, что могла убить кого-нибудь» в случае ее использования, заключили инспекторы Пентагона в марте 2022 года. Спустя три месяца гаубицы отремонтировали и отправили в Польшу, однако там установили, что у шести гаубиц «были недостатки», из-за которых их пришлось снова ремонтировать перед отправкой на Украину.

NYT уточняет, что украинские власти «в основном воздерживались от жалоб на сломанную технику, чтобы не смущать своих благодетелей». Но, по словам одного неназванного высокопоставленного украинского чиновника, Киев «устал от того, что ему говорят, что у него достаточно западного оружия», тогда как часть этого оружия «поступает в плохом или непригодном для использования состоянии».

9 июня власти США объявили о выделении новой военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд. В этот пакет помощи включили в том числе дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot. В общей сложности Вашингтон выделил на военную помощь Киеву уже около $40 млрд.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер