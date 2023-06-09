США объявили о выделении новой военной помощи Украине на $2,1 млрд

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Пакет помощи на общую сумму до $2,1 млрд включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Помощь предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В очередной пакет входят:

дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot;

системы противовоздушной обороны HAWK и ракеты;

105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;

беспилотные летательные аппараты Puma;

боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и жизнеобеспечению.

«США продолжат работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности»,— говорится в сообщении Пентагона.

Предоставленная дополнительная помощь в сфере безопасности для Киева в мае включала в себя десятки миллионов патронов для стрелкового оружия на сумму до $300 млн. С января 2021 года США вложили более $37,6 млрд в оказание помощи Украине в области безопасности, в том числе $36,9 млрд — с февраля 2022 года.

По данным российской стороны, Украина начала наступление, о чем свидетельствуют активные бои 7 и 8 июня.

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Мария Федотова