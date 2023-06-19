Coca-Cola HBC купила производителя водки Finlandia за $220 млн

Coca-Cola HBC объявила о приобретении финского подразделения Brown-Forman, владеющего брендом водки Finlandia, за $220 млн. Выпуск Finlandia начался в 1970 году. Ежегодно она производится объемом 2,7 млн девятилитровых кейсов по всему миру и является ведущим брендом водки в Центральной и Восточной Европе.

Coca-Cola HBC была одним из дистрибуторов Finlandia более 17 лет, а теперь решила выкупить производителя водки у американской Brown-Forman, которая сосредоточится на выпуске виски. Портфель брендов Brown-Forman включает виски Jack Daniel`s, Woodford Reserve, Old Forester, текилу Pepe Lopez, el Jimador и другие алкогольные напитки. В марте 2022 года компания объявила о приостановке поставок в Россию. О прекращении поставок в РФ в июне прошлого года сообщила и Coca-Cola HBC. Ее российское подразделение было переименовано в Multon Partners, которое занимается выпуском напитков таких брендов, как «Добрый», «Моя семья», Rich и Burn.

Кирилл Сарханянц