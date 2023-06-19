К Сергею Липинцу вернулся чемпионский шанс

Известный российский боксер Сергей Липинец получил шанс вернуть чемпионский титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), которым недолго владел на излете прошлого десятилетия. В августе он будет драться за звание Международной боксерской федерации (IBF) с его обладателем пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Липинец

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters Сергей Липинец

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

О том, что достигнута договоренность о проведении 26 августа боя между Сабриэлем Матиасом и Сергеем Липинцом, сообщил ESPN. На кону в нем будет стоять звание чемпиона мира по версии IBF в категории до 63,5 кг. Оно было вакантным до февраля нынешнего года. Матиас завоевал его в поединке с аргентинцем Херемиасом Понсе, нокаутировав соперника в пятом раунде. Эта новость означает довольно неожиданный поворот в профессиональной карьере 34-летнего Сергея Липинца. Она насчитывает пока всего два десятка боев, но уже выглядит до предела насыщенной любопытными событиями.

Родившийся в Казахстане, но в раннем детстве переехавший в Россию бывший кикбоксер Липинец начал ее в середине прошлого десятилетия и очень быстро освоился в новом жанре. Зрелищный стиль и ряд успехов в поединках против сильных оппонентов принесли ему право биться в Нью-Йорке за вакантный титул IBF в первом полусреднем весе с Акихиро Кондо. В ноябре 2017 года Липинец одолел японца по очкам.

Правда, владел титулом россиянин четыре месяца. В марте 2018 года он защищал его в бою против знаменитого американца Майки Гарсии, который перебрался в категорию Липинца из легкого веса (до 61,2 кг), чтобы покорить четвертый по счету дивизион. Затея удалась. Липинец пытался драться в своей любимой манере — через давление, но Гарсия справлялся с его атаками, однажды отправил чемпиона в нокдаун и в итоге оказался далеко впереди на всех трех судейских картах.

Вскоре после этой осечки Сергей Липинец решил сменить категорию, перейдя в полусредний вес (до 66,7 кг). В нем в 2019 году он одержал, видимо, самую яркую свою победу. Липинец встречался с американцем Ламонтом Питерсоном, у которого в биографии было два чемпионских титула в разных категориях и куча топовых матчей. Питерсон котировался значительно выше россиянина, но тот провел роскошный во всех смыслах — и тактическом, и техническом — бой. В середине его Липинец подловил американца на ошибке и потряс мощнейшим ударом. Питерсон так полностью и не восстановился, а в десятом раунде был добит и тут же объявил о завершении карьеры.

Этот эффектный нокаут обеспечил Сергей Липинцу возможность претендовать на титул временного чемпиона IBF. Но с канадцем Кастио Клейтоном ему справиться не удалось — поединок завершился ничьей. А в апреле 2021 года Липинец досрочно, в шестом раунде, проиграл американцу Джарону Эннису и поставил точку в эксперименте с выступлениями в полусреднем весе, отправившись обратно в первый полусредний.

Казалось, заново подбираться к верхушке его иерархии ему придется долго. Но помогли обстоятельства и собственная смелость.

20 августа прошлого года во Флориде прошло крупное шоу. В качестве центрального его события был анонсирован громкий бой между двумя американскими полусредневесами — Эдриеном Бронером, которого по масштабу таланта сравнивали с великим Флойдом Мейуэзером, и Омаром Фигероа. Но Бронер вдруг отказался от выхода на ринг, сославшись на «психологические проблемы». Его согласился заменить Липинец, чей поединок с Карлосом Портильо, не имевший особенной ценности, значился в программе «андеркарта». В итоге Липинец поразил публику, убедительно разобравшись с чрезвычайно крепким противником. Уже во втором раунде Фигероа очутился в нокдауне, а в восьмом секунданты, видя его плачевное состояние, отказались от продолжения матча.

Так Сергею Липинцу достался пояс WBC Silver, гарантирующий довольно высокие места в рейтинге. А теперь выпал и шанс подраться за куда более престижное звание с достаточно востребованным у публики боксером. В России Сабриэля Матиаса, правда, скорее всего, знают в связи не с его несомненными спортивными успехами, а трагедией, потрясшей однажды мир бокса.

В июле 2019 года в американском городе Оксон-Хилл статус претендента на титул IBF оспаривали Сабриэль Матиас и отечественный боец Максим Дадашев. Тренер Дадашева Бадди Макгирт, несмотря на протесты боксера, снял его с боя в конце 11-го раунда, заметив, что Дадашев уже плохо ориентируется в происходящем. Покинув ринг, россиянин потерял сознание, а в больнице выяснилось, что он перенес кровоизлияние в мозг. Экстренная операция не помогла — через несколько дней Дадашев скончался, а его гибель спровоцировала очередную волну дискуссий о мерах безопасности в профессиональном боксе.

Алексей Доспехов