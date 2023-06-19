От Москвы и тюрьмы не зарекайся

Один из наиболее успешных легионеров в истории «Спартака» Квинси Промес в понедельник был приговорен к полутора годам лишения свободы. Суд Амстердама признал его виновным в нападении на собственного кузена, получившего в результате конфликта ножевое ранение. Адвокат форварда заявил, что его клиент намерен обжаловать приговор. Если апелляция не будет удовлетворена, Промесу, чтобы гарантированно избежать реального отбывания наказания, придется, по всей видимости, обратиться за получением российского гражданства. Ранее «Спартак» уже пытался оформить для голландца российский паспорт, но потерпел неудачу. История с нападением на кузена не самая сложная из тех, в которые угодил Промес. На родине его обвиняют еще и в соучастии в контрабанде наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квинси Промес уже признан виновным в нападении на родственника, но рискует также быть осужденным по делу о контрабанде наркотиков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Квинси Промес уже признан виновным в нападении на родственника, но рискует также быть осужденным по делу о контрабанде наркотиков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Суд Амстердама в понедельник приговорил голландского форварда московского «Спартака» Квинси Промеса к 18 месяцам лишения свободы. Кроме того, Промес оштрафован на €7 тыс. Вердикт вынесен по делу, расследовавшемуся с 2020 года. Тогда Промес на одном из семейных мероприятий заподозрил своего кузена Эсайаса в краже ювелирного украшения ценой €3 тыс. у своей тети. Выяснение отношений закончилось тем, что Промес ударил родственника ножом в ногу. На тот момент футболист уже был в разработке у голландской полиции по делу о контрабанде наркотиков, а потому все его разговоры по телефону прослушивались. В одном из них он заявил своему отцу: «Хорошо, что я больше не ношу с собой пистолет, иначе это все могло бы кончиться гораздо хуже».

Приговор еще не вступил в силу, а потому у Квинси Промеса остается возможность для его опротестования. Его адвокат Роберт Малевич заявил ТАСС, что Промес подаст апелляцию. «Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком»,— заявил господин Малевич.

Нельзя, впрочем, не отметить, что Квинси Промес уже давно старается не покидать пределы РФ, вероятно, опасаясь ареста.

В «Спартак» он вернулся в 2021 году (впервые в стан красно-белых форвард попал в 2014-м, выступал в Москве до 2018-го, после чего успел поиграть за «Севилью» и «Аякс»), уже находясь под следствием. В январе 2023 года Промес не полетел с командой на сбор в ОАЭ, возможно, потому, что у этой страны есть соглашение об экстрадиции с Нидерландами. Впрочем, в целом невыездной статус Промеса для «Спартака» в текущей ситуации проблемой не является. Российские клубы после начала событий на Украине от участия в еврокубках все равно отстранены, так что покидать пределы России 31-летнему форварду по большому счету незачем. К тому же текущий уровень дипломатических отношений между Россией и Нидерландами после истории с малайзийским Boeing 777 и вследствие общего кризиса в отношениях с Западом не способствует взаимопониманию в вопросах экстрадиции.

Но формально у голландцев есть все основания запросить выдачу своего гражданина. Все вопросы по этому поводу могло бы снять предоставление Промесу российского гражданства (Конституция РФ прямо запрещает выдачу граждан России иностранным государствам).

«Спартак» уже пытался обеспечить свой ценный актив российским паспортом, но не преуспел. В марте в пресс-службе красно-белых сообщили, что клуб намеревался продвинуть вопрос с получением Промесом российского гражданства через Министерство спорта РФ, однако получил отказ в содействии.

Решение ведомства было связано как раз с шедшими в Нидерландах уголовными процессами с участием игрока. Ведь история с тетей, кузеном и украденным ожерельем далеко не самая примечательная в списке инкриминируемых Квинси Промесу. В конце мая прокуратура Нидерландов, как сообщал портал AD.nl, предъявила Промесу обвинение в соучастии в контрабанде наркотиков. По версии обвинения, инкриминируемые ему деяния Промес совершил еще в 2020 году. Тогда в порту Антверпена были перехвачены две партии кокаина весом 720 кг и 650 кг (1370 кг в общей сложности). Согласно голландскому законодательству, контрабанда тяжелых наркотиков относится к числу тяжких преступлений и карается лишением свободы на срок от 12 до 16 лет.

Александр Петров