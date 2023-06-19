ISW: Украина может временно приостановить контрнаступление

Американский аналитический Институт изучения войны (ISW) представил ежедневную сводку о ходе военных действий на Украине. В ней эксперты предполагают, что вооруженные силы Украины могут временно приостановить наступательные действия, чтобы провести переоценку своей тактики.

Как обращает внимание ISW, 16 июня начальник эстонской военной разведки Марго Гросберг заявил, что в ближайшие семь дней украинская сторона может снизить активность контрнаступления. По его словам, украинцы подходят к своей операции «более методично, осторожно и спокойно», поскольку и человеческие, и технические ресурсы для них «на вес золота».

Институт отмечает, что о приостановке контрнаступления говорилось и в публикации The Wall Street Journal от 17 июня. Так, согласно материалу, украинское командование решило приостановить контрнаступательные действия, чтобы проанализировать «возможные способы прорыва российских позиций без огромных потерь».

Эти сообщения, подчеркивает ISW, совпадают с недавними наблюдениями института относительно масштаба и подхода украинцев к локальным контратакам на Южной и Восточной Украине. Специалисты ISW напоминают, что и они, и другие эксперты считают, что украинская армия еще не ввела в бой основную массу своих резервов.

«Оперативные паузы — это обычное явление в больших наступлениях, и эта пауза не означает конца украинского контрнаступления»,— добавили в ISW. Однако в этой же сводке на основе заявлений сторон и данных геолокации утверждается, что украинские части за последние сутки продолжали атаки на четырех участках фронта и в некоторых местах немного продвинулись вперед.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева