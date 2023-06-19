Министр экономического развития Прикамья может возглавить Пермь

Как стало известно «Ъ-Прикамье», региональные власти рассматривают на пост главы Перми еще две кандидатуры — министра экономического развития Пермского края Эдуарда Соснина и министра социального развития Прикамья Павла Фокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Обсуждение кандидатур началось после того, как в минувшую пятницу, 16 июня, стало известно о готовящейся отставке главы Перми Алексея Демкина. Ожидается, что заявление господина Демкина будет рассмотрено на пленарном заседании Пермской думы 27 июня.

Ранее по данным «Ъ-Прикамье», ранее на пост главы Перми рассматривался вице-премьер краевого правительства по развитию инфраструктуры Андрей Алякринский. Однако, по словам одного из осведомленных источников, региональные власти передумали, так как считают господина Алякринского более эффективным на текущей должности. Среди других кандидатов на пост мэра Перми источники называли экс-главу администрации Перми, краевого вице-премьера Дмитрия Самойлова и председателя инфраструктурного комитета заксобрания Пермского края, советника губернатора Павла Черепанова.

В администрации губернатора ситуацию вокруг главы Перми не комментируют.