Верховный суд по иску минтранса Кубани признал незаконной деятельность двух агрегаторов такси

Министерство транспорта Кубани добилось в Верховном суде РФ признания незаконной деятельности агрегаторов такси – ООО «Альматея» и ООО «Сити-Мобил», которые собирали заказы клиентов через мобильные приложения и передавали их перевозчикам. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Все предыдущие инстанции отказали минтрансу в соответствующих исках. Однако высшая судебная инстанция персмотрела дела по «Альматее» и «Сити-Мобил», признав деятельность агрегаторов незаконной. Оба решения были приняты в минувшую среду, полностью судебные акты еще не опубликованы. Мотивы Верховного суда станут известны позднее.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сити Мобил» работает на рынке с 2007 года. По данным сайта компании, она предоставляет сервисы по заказу легковых и грузовых такси, каршерингу и прокату самокатов более чем в 70 городах России. Компания входит в холдинг ООО «Цифровые активы». В 2021 году показала убыток свыше 17,6 млрд руб. ООО «Альматея» зарегистрировано в 2011 году в Москве, в 2021 году показало чистую прибыль 11,7 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о претензиях ведомства сразу к семи агрегаторам: ООО «Яндекс Такси», ООО «Максим-Ейск», ООО «Сити Мобил», ООО «Альматея», ИП Валерию Гайфулину, ООО «Максим-Сочи», ООО «Регион». По мнению госоргана, все они занимаются предоставлением информации о заказах на перевозку пассажиров и багажа легковым такси лицам, не имеющим разрешений на такую работу.

В частности, применительно к «Сити Мобил» и «Альматее» отмечалось, что заказы легкового такси совершались через свои электронные ресурсы. По мнению министерства, компании работают как диспетчерские службы перевозчика. Они информируют население о возможности получить услугу, принимают соответствующие заявки, формируя базу указанных заявок, оповещая о поступлении заявок перевозчиков. При этом, утверждало ведомство, компании систематически допускали передачу поступивших заявок лицам, не имеющим спецразрешения на перевозку. Минтранс потребовал признать эту деятельность на территории Краснодарского края незаконной, создающей опасность причинения вреда и запретить ее.

В декабре 2022 года Верховный суд отказал министерству в истребовании дела в аналогичном споре с ООО «Яндекс» и ООО «Яндекс Такси» (сервис «Яндекс.GО»). Тогда высшая судебная инстанция согласилась с позицией нижестоящих судов о том, что закон не возлагает на «Яндекс Такси» обязанности по контролю за наличием разрешений у перевозчиков, которым сервис передает заказы на таксомоторную перевозку. Относительно «Яндекса» он указал, что это технологическая компания, чья деятельность не связана с услугами по перевозке пассажиров и багажа.

В октябре минувшего года кубанскому минтрансу не удалось добиться успеха по аналогичным искам к ООО «Максим-Сочи» и ИП Валерию Гайфулину из Кропоткина в Арбитражном суде Краснодарского края. Сейчас министерство обжалует решение в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Также безуспешно прошел процесс кубанского минтранса с ООО «Регион» в Арбитражном суде Татарстана, сейчас дело также находится на кассационном рассмотрении в Арбитражном суде Поволжского округа. Слушания по делам этих агрегаторов назначены на конец июня.

Юрист Екатерина Бурнос, специализирующаяся на делах о защите прав перевозчиков, пояснила «Ъ-Кубань», что решения по «Альматее» и «Сити-Мобил» крайне важны для будущей практики по таким делам.

«Ранее суды указывали, что у минтранса Кубани нет полномочий на подачу исков подобного рода, однако исход этих дел говорит о том, что такие полномочия все-таки признаются Верховным судом, и теперь ведомство сможет и в будущем выходить с подобными исками. Но вместе с тем, Верховный суд удовлетворил эти иски лишь частично, отказав в требовании о запрете деятельности этих агрегаторов, что не дает возможности вести с ними эффективную борьбу», - отметила она.

Госпожа Бурнос также уточнила, что данные судебные акты врядли уже повлияют на решение, принятое в отношении «Яндекс.Go», а обозначившаяся позиция Верховного суда в части отказа накладывать запрет на деятельность агрегаторов, наверняка, будет использоваться ими в дальнейших спорах с госорганами. Вместе с тем, отметила юрист, транспортники сейчас ожидают опубликования высшей судебной инстанцией полных редакций решений (с мотивировочной частью), которые должны внести ясность в вопрос о статусе агрегаторов.

Михаил Волкодав

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