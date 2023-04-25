Такси вызвали в Верховный суд

Верховный суд России рассмотрит требования минтранса Краснодарского края о признании незаконной деятельности агрегаторов такси — ООО «Сити Мобил» и ООО «Альматея» — по передаче заказов перевозчикам. Чиновники доказывают, что, по сути, компании выполняют функции диспетчеров. Ранее Верховный суд занял в аналогичном споре между кубанским минтрансом и агрегатором «Яндекс Такси» сторону последнего. Однако эксперты считают, что позиция министерства нашла отражение в недавних поправках к федеральному закону о таксомоторных перевозках и теперь подобные иски будут удовлетворяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минтранс настаивает, что агрегаторы фактически осуществляют деятельность по организации перевозок легковым такси

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Минтранс настаивает, что агрегаторы фактически осуществляют деятельность по организации перевозок легковым такси

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России рассмотрит кассационные жалобы министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края по спорам с агрегаторами заказов такси «Сити Мобил» и «Альматея». Ранее Арбитражный суд Москвы, а за ним — апелляционная и кассационная инстанции отказали министерству в исках. Судьи Верховного суда истребовали дела для рассмотрения коллегией по экономическим спорам. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о претензиях ведомства сразу к семи агрегаторам: ООО «Яндекс Такси», ООО «Максим-Ейск», ООО «Сити Мобил», ООО «Альматея», ИП Валерию Гайфулину, ООО «Максим-Сочи», ООО «Регион». По мнению госоргана, все они занимаются предоставлением информации о заказах на перевозку пассажиров и багажа легковым такси лицам, не имеющим разрешений на такую работу. Минтранс требует признать эту деятельность на территории Краснодарского края незаконной, создающей опасность причинения вреда и запретить ее.

Как следует из материалов Верховного суда, заказы легкового такси совершались через электронные ресурсы «Сити Мобил» и «Альматея». По мнению министерства, компании фактически работают как диспетчерские службы: информируя население о возможности получить услугу, принимая соответствующие заявки, формируя базу указанных заявок, оповещая о поступлении заявок перевозчиков. То есть они фактически осуществляют деятельность по организации перевозок легковым такси.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сити Мобил» работает на рынке с 2007 года. По данным сайта компании, она предоставляет сервисы по заказу легковых и грузовых такси, каршерингу и прокату самокатов более чем в 70 городах России. Компания входит в холдинг ООО «Цифровые активы». В 2021 году показала убыток свыше 17,6 млрд руб. ООО «Альматея» зарегистрировано в 2011 году в Москве, в 2021 году показало чистую прибыль 11,7 млн руб.

Со ссылкой на то, что компании систематически допускают передачу поступивших заявок лицам, не имеющим спецразрешения на перевозку, министерство заявило, что суды ошибочно отказали ему в исках. Верховный суд отметил, что доводы госоргана заслуживают внимания, и принял решения об истребовании дел.

Вместе с тем в декабре 2022 года Верховный суд отказал министерству в истребовании дела в аналогичном споре с ООО «Яндекс» и ООО «Яндекс Такси» (сервис «Яндекс.GО»). Тогда высшая судебная инстанция согласилась с позицией нижестоящих судов о том, что закон не возлагает на «Яндекс Такси» обязанности по контролю за наличием разрешений у перевозчиков, которым сервис передает заказы на таксомоторную перевозку. Относительно «Яндекса» он указал, что это технологическая компания, чья деятельность не связана с услугами по перевозке пассажиров и багажа.

В октябре 2022 года кубанскому минтрансу не удалось добиться успеха по такому же иску к ООО «Максим-Сочи» и ИП Валерию Гайфулину из Кропоткина в Арбитражном суде Краснодарского края. Сейчас министерство обжалует решение в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Также безуспешно прошел процесс кубанского минтранса с ООО «Регион» в Арбитражном суде Татарстана, сейчас дело также находится в кассационной инстанции.

Член комитета по транспорту в Торгово-промышленной палате России от ЮФО Екатерина Бурнос пояснила «Ъ-Кубань», что в конце минувшего года в федеральный закон о таксомоторных перевозках были внесены поправки, основная часть которых вступит в силу в сентябре этого года. Новеллы предполагают создание в регионах трех реестров: перевозчиков (в нем будут содержаться сведения об электронном разрешении на перевозку), такси (со сведениями о транспортных средствах и их владельцах) и служб заказов такси. Службы заказов должны будут ежедневно проверять сведения о разрешениях в реестре перевозчиков и данные в реестре такси, после чего смогут передавать заказы перевозчикам. При этом в случае вреда жизни или здоровью пассажира службы заказа будут нести солидарную ответственность с перевозчиком, у которого не оказалось разрешения, и субсидиарную — с перевозчиком-физлицом в части возмещения реального ущерба, который не покроет его страховка.

«Думаю, что новая редакция закона, по сути, ответила на многие вопросы, которые ранее ставил кубанский минтранс. Иски, которые сейчас находятся на рассмотрении, скорее всего, теперь будут удовлетворяться, но, по сути, с сентября эти споры уже утратят актуальность в связи с изменением закона»,— отметила юрист.

Михаил Волкодав

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