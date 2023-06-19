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Коммерсантъ FM
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Goldman Sachs сократил прогноз динамики китайского ВВП

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs понизили свой прогноз роста китайской экономики в 2023 и 2024 годах — с 6% до 5,4% и с 4,6% до 4,5% соответственно. Ранее свои прогнозы по динамике китайского ВВП в текущем году уже скорректировали в сторону понижения аналитики швейцарского банка UBS и американских JP Morgan Chase и Bank of America. По прогнозам правительства КНР, в текущем году ВВП страны вырастет на 5%.

Аналитики Goldman Sachs объяснили свое решение замедлением темпов восстановления китайской экономики после снятия антиковидных ограничений, о чем говорят статистические данные последних двух месяцев. По информации китайского Управления национальной статистики, в мае индекс промышленной активности (PMI) составил в стране всего 48,8 пункта, что означает снижение активности (меньше 50 пунктов). Показатель достиг пятимесячного минимума — уровня декабря прошлого года, когда в Китае были сняты жесткие антиковидные ограничения.

В апреле уровень безработицы среди городской молодежи (возраст 16−24 года) в Китае достиг рекордного уровня 20,4%. Это почти в четыре раза выше общего уровня безработицы в тот же период (5,2%). В мае безработица среди молодежи в Китае достигла нового максимума — 20,8%.

Для стимулирования замедляющейся экономики Народный банк Китая 15 июня объявил о снижении ставки рефинансирования с 2,75% до 2,65% по одной из программ среднесрочного кредитования. Объем рассчитанной на год программы кредитования составляет 237 млрд юаней ($33 млрд). Двумя днями ранее китайский ЦБ снизил ставку рефинансирования с 2% до 1,9% по другой программе — краткосрочного кредитования на семь дней объемом 2 млрд юаней ($280 млн). В обоих случаях банк объяснил свои действия стремлением «сохранить достаточную ликвидность в банковской системе на должном уровне».

Прибыли ведущих мировых банков в Китае падают на фоне ухудшения делового климата и роста геополитической напряженности, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Инвестбанки устали от Китая».

Евгений Хвостик

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