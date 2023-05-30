В Китае безработица среди молодежи достигла рекордного уровня

В апреле уровень безработицы среди городской молодежи (возраст 16−24 года) в Китае достиг рекордного уровня 20,4%. Это почти в четыре раза выше общего уровня безработицы в тот же период (5,2%). Эксперты объясняют это чрезмерным количеством выпускников университетов, многие из которых не могут найти работу.

«Этот университетский пузырь готов лопнуть,— заявил в интервью телеканалу СNBC профессор социологии Колумбийского университета Яо Лю.— Массовая популярность университетского образования, начавшаяся в конце 1990-х годов, создала огромный приток выпускников, и на рынке труда образовался перекос между спросом и предложением высококвалифицированных работников. Экономика оказалась к этому не готова».

Китайским выпускникам вузов все чаще предлагают посты с меньшей оплатой, которые обычно предназначаются для менее квалифицированных кадров. Кто-то соглашается занять такую должность, а кто-то — нет, что в итоге приводит к росту безработицы среди молодежи. «Многим выпускникам университетов приходится идти на позиции, которые не соответствуют уровню их образования, просто чтобы не становиться безработными»,— подчеркивает профессор Яо Лю.

Евгений Хвостик