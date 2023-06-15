Китайский ЦБ снижает ставки для стимулирования замедляющейся экономики

Народный банк Китая объявил о снижении ставки рефинансирования с 2,75% до 2,65% по одной из программ среднесрочного кредитования. Объем рассчитанной на год программы кредитования составляет 237 млрд юаней ($33 млрд).

Двумя днями ранее китайский ЦБ снизил ставку рефинансирования с 2% до 1,9% еще по одной программе — краткосрочного кредитования на семь дней объемом 2 млрд юаней ($280 млн). В обоих случаях банк объяснил свои действия стремлением «сохранить достаточную ликвидность в банковской системе на должном уровне».

Эксперты объясняют действия властей желанием стимулировать замедлившееся восстановление экономики. «Они показывают свою готовность поддержать экономику, по сути признав, что постковидное восстановление идет довольно слабыми темпами»,— сообщил в интервью телеканалу CNBC инвестиционный директор нью-йоркской брокерской компании Брендан Ахерн.

Также сегодня вышли данные Национального бюро статистики КНР о том, что в мае безработица среди молодежи (16–24 года) в Китае достигла нового максимума — 20,8%. Предыдущий рекорд в 20,4% был зафиксирован в апреле.

Евгений Хвостик