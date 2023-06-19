Renault представил флагманский купе-кроссовер Rafale

Компания Renault представила купе-кроссовер Rafale, который станет флагманской моделью бренда.

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Купе-кроссовер назван в честь самолета Rafale, созданного в начале 1930-х годов компанией Caudron-Renault. Сам одноместный самолет C460, установивший несколько рекордов скорости, в 1934 году получил имя по названию одного из ветров.

Новинка построена на платформе CMF-CD, которую использует кроссовер Renault Austral и новый Renault Espace. При этом автомобиль получил полностью новый кузов с оригинальным дизайном, особенностью которого стала трехмерная решетка радиатора с отдельными элементами — детали установлены под разными углами и имеют разноцветную окраску граней.

Модель получила фирменный кокпит OpenR с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, 9,3-дюймовым проекционным дисплеем и вертикальным 12-дюймовым тачскрином мультимедиа на базе операционной системы Android Automotive 12. Автомобиль будет оснащен панорамной крышей с фотохромным стеклом, а отделка салона выполнена из синтетических материалов на основе переработанного сырья.

Новый Rafale получит 200-сильную гибридную силовую установку E-Tech на базе 130-сильного 1,2-литрового бензинового турбомотора в сочетании с 70-сильным электромотором, установленным за коробкой передач без синхронизаторов и сцепления, и батареей 2 кВтч. Кроссовер доступен только с передним приводом, но за доплату доступно полноуправляемое шасси 4Control.

Позднее появится 300-сильная полноприводная версия, которая получит дополнительный электромотор на задней оси и более емкую тяговую батарею с возможностью зарядки от розетки. Топовый вариант купе-кроссовера появится летом 2024 года.

Продажи Renault Rafale в Европе начнутся весной 2024 года. Выпуск модели наладят на одном с Renault Austral и Renault Espace заводе в Испании.

Максим Вершинин

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