Renault показал новое поколение модели Espace

Компания Renault показала новое поколение модели Espace, которая впервые в своей истории стала кроссовером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Renault Espace Фото: Renault Renault Espace Фото: Renault Renault Espace Фото: Renault Renault Espace Фото: Renault Следующая фотография 1 / 4 Renault Espace Фото: Renault Renault Espace Фото: Renault Renault Espace Фото: Renault Renault Espace Фото: Renault

Новинка построена на платформе CMF-CD, которую использует кроссовер Renault Austral — фактически новый Espace представляет собой удлиненную версию модели, с которой унифицирована до центральной стойки кузова. Espace на 212 мм длиннее Austral и имеет на 71 мм большую колесную базу.

Модель получила фирменный кокпит OpenR с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и вертикальным 12-дюймовым тачскрином мультимедиа. Автомобиль будет оснащен панорамной крышей с единой стеклянной панелью площадью более 1,3 квадратных метров. В базовое оснащение модели войдут опции, которые для Renault Austral доступны за доплату. На рынок новинка выйдет в 5- и 7-местном вариантах салона.

Новый Espace получит 200-сильную гибридную силовую установку E-Tech на базе 130-сильного 1,2-литрового бензинового турбомотора в сочетании с 70-сильным электромотором, установленным за коробкой передач без синхронизаторов и сцепления, и батареей 2 кВтч. Кроссовер доступен только с передним приводом, но за доплату доступно полноуправляемое шасси 4Control.

Напомним, Renault Espace выпускается с 1984 года — за это время было выпущено пять поколений минивэна. Первый кроссовер Renault Espace появится в продаже на европейском рынке весной 2023 года.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK