В Омске открылась школа спецназа для подготовки бойцов к участию в СВО

С мая в Омске начала работу школа спецназа «Альфа» для подготовки контрактников к участию в специальной военной операции, рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. «Подготовкой занимаются те кто прошел «горячие точки», ветераны различных боевых подразделений. Она ведется по различным направлениям: управление квадрокоптерами, общевойсковая подготовка, стрельбы и другие направления»,– сказал он.

По словам главы региона, также область приняла решение о единовременной выплате в размере 100 тыс. руб. тем, кто заключил контракт с Минобороны. «Это дополнительная мера поддержки к действующей федеральной выплате в 195 тыс. руб., которую получают контрактники по решению президента России. Причем это касается не только жителей Омской области, но и других регионов, кто подписал договор с Минобороны в пунктах отбора Омской области»,– сказал Виталий Хоценко.

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Оксана Павлова