Экс-ректор ПГНИУ возглавил дирекцию по управлению создаваемым в Перми межвузовским кампусом

Министерство образования и науки Пермского края учредило новую организацию — ГАУ «Дирекция межвузовского кампуса мирового уровня “Будущее Пармы”». По данным Kartoteka.ru, запись о регистрации учреждения была внесена в ЕГРЮЛ 15 июня. Руководителем ГАУ назначен бывший ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе правительства Пермского края пояснили, что создание дирекции — один из этапов системной работы по созданию и эксплуатации в Перми современного многофункционального студенческого кампуса мирового уровня, организованной по поручению губернатора региона Дмитрия Махонина. На новое ГАУ возложена функция управления данным проектом. В обязанности дирекции входит полный перечень работ по строительству и дальнейшей эксплуатации объекта. Организация также возьмет на себя функции управления международной деятельностью в рамках проекта. Кроме того, дирекция будет курировать работу основных направлений кампуса: «Молодежная политика», «Наука, технологии и инновации», «Образование», «Пространственное развитие».

Проект создания в Перми межвузовского кампуса международного уровня прорабатывается с 2018 года. Разместить объект планируется в микрорайоне Камская долина на земельном участке площадью более 20 га, ограниченном ул. Маршала Жукова. В его состав войдут гостиничный комплекс из пяти гостиниц категории «две звезды» для студентов и гостиницы категории «три звезды» для научно-педагогических работников и других посетителей кампуса. Также предусмотрено строительство учебно-лабораторного комплекса, технопарка, научно-образовательного центра (НОЦ), спортивного и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и пешеходной галереи с конгресс-холлом. Планируемый объем инвестиций — 28,6 млрд руб., в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и краевого бюджетов — 19,7 млрд руб.

Дмитрий Красильников — доктор политических наук, в 2003 году получил ученое звание профессора. Господин Красильников возглавлял ПГНИУ с июля 2020 года по январь 2023-го. До этого занимал в вузе должность проректора по общим вопросам. Ранее также руководил советом ректоров вузов Прикамья, был председателем краевой Общественной палаты, входил в состав регионального организационного комитета по подготовке и празднованию 300-летия Перми.